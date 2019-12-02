Доллар немного вырос относительно рубля

Рубль на открытии торгов Московской биржи слабо снижается по отношению к доллару и евро.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 коп. и составил 64,35 руб., передает ТАСС.

Курс евро также вырос на 3 коп. и составил 70,9 руб., свидетельствуют данные Московской биржи.

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