Федермессер разъяснила ситуацию с больницей в 1-м Щипковском переулке

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер в соцсетях рассказала о том, как СМИ неверно истолковали события, связанные с Росгвардией и паллиативным центром, который планируется открыть в Москве.

«Вообще-то Росгвардия в учреждении – это случается. Мы сами вызывали, когда у нас бабусю одну хотели похитить ради ее квартиры в сталинском доме, и когда пьяные родственники дебоширили в приемном покое. Ну, то есть, это неприятно – Росгвардия в медорганизации, но не ужас-ужас. И все же мне как директору решительно нужно было срочно разобраться, что там. Попросила помощницу сделать подборку СМИ по теме, позвонила своему заместителю, надо было прояснить ситуацию по передаче имущества, по ремонту, по сотрудникам. 5 минут (всего 5 минут) и все встает на место», – написала она в своем Facebook.

Она пояснила, что некоторые СМИ «лепят громкие заголовки», не разобравшись в ситуации, и посоветовала им обращаться к ней.

«Никто не собирается закрывать больницу на 1-м Щипковском переулке. Более того, никто даже не собирается воровать миллионы на бездонном ремонте. Эти корпуса передаются нам, Центру паллиативной помощи, для организации там паллиативной помощи и коек сестринского ухода. Это очень востребованная помощь. В государственных клиниках города сестринских коек нет. Совсем. И для организации этой помощи вполне подходят два корпуса на Щипковском. А вот для качественной гинекологической помощи - эти корпуса не подходят. Я не хочу ложиться в больницу, где нет реанимации, в больницу, где узкий профиль», – уточнила Федермессер.

По ее словам, на здание по этому адресу претендовал кожный венерологический диспансер, но организации Федермессер удалось получить здание.

«Но мы отжали. Спорили и отжали. То есть в чем журналисты правы, так это в том, что здание хотели отжать. Хороший особнячок. Центр. Для сестринского ухода много не надо. Косметический ремонт. И место прекрасное. С транспортной доступностью, родственникам будет удобно посещать», – написала глава фонда.

Она добавила, что фонд получает еще три других здания в столице под койки для сестринского ухода. Федермессер также пожаловалась, что в медицине не хватает персонала, и у всех «жуткий кадровый голод».

«Нам нужны и врачи, и медсестры, и детские, и взрослые, и анестезиологи, и неврологи, и кто только не... Где они? Ведь только ленивый без работы останется. Около 70 человек, работающие сегодня на Щипковском переулке – это же все главврачи города ждут, что какие-то вакансии закроются. Их готовы трудоустроить, куда угодно. Да, не всех вместе, но всех по специальности, и всех в Москве», – отметила она.

Ранее СМИ сообщили, что гинекологическое отделение московской городской клинической онкологической больницы №1 в 1-м Щипковском переулке якобы планируется закрыть, а к увольнению якобы принудили 100 медиков.