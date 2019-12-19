Путин ответил на критику о «жизни на наследии СССР»

Президент Владимир Путин, отвечая в рамках большой пресс-конференции на критику, связанную с тем, что Россия якобы живет на наследии Советского Союза, напомнил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности были созданы уже после 2000 года.

Журналист канала ТВЦ спросил президента о новых крупных инфраструктурных проектах и попросил прокомментировать критику, связанную с тем, что Россия якобы живет на советском наследии.

Президент в ответ заявил, что благодарен старшему поколению, которое за советский период создало мощную страну.

«Критика всегда неплохо, всегда заставляет нас задуматься, во всяком случае, о теме, которая критиками поднимается. Что касается того, что мы живем на всем старом, советском, мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего российского государства, в том числе и за его советский период. … И в советский период было много сделано того, чем мы можем гордиться. И гордимся до сих пор - –Победой в Великой Отечественной войне, прорыв в космос. … Мы должны быть благодарны нашим предкам, нашим отцам, дедам, которые за советский период создали такую огромную мощную державу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

В то же время глава государства напомнил, что 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности были созданы уже после 2000 года. Он подчеркнул, что «средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности – 12 лет». По мнению Путина, эти цифры «говорят о том, что сделано за последнее десятилетие», передает ТАСС.

Путин уточнил, что были построены три аэропорта, 12 вокзалов, вдвое увеличилось число федеральных трасс – с 39 до 80 тыс. километров.

Он отметил, что ярким примером, говорящим о достижениях последнего десятилетия, является сельское хозяйство. «Советский союз был всегда покупателем зерновых. … Хочу напомнить, что сейчас Россия – самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. Мы номер один. Мы обошли и Соединенные Штаты, и Канаду. У них больше производства, но они больше потребляют. А мы производим столько, что это позволяет нам занимать первое место на международном рынке по продаже пшеницы. 46% – рост сельхозпроизводства. У нас в разы вырос экспорт – по-моему, в 2,6 раза. 24 миллиарда долларов – мы продали на внешнем рынке сельхозпродукции, включая не только зерновые, это главный конечно источник поступления денег из-за границы, но и в животноводстве выросло (мясо птицы, свинины)», – продолжил Путин.

Он добавил, что в портах мощности по перевалке в Советском Союзе составляли 600 млн тонн в год. «В России знаете, сколько сейчас? 1 миллиард 104 миллиона. Это все создано за последнее десятилетие. Что касается месторождений, 600 примерно новых месторождений, если иметь в виду 57, которые запланировали открыть в этом году. … И так можно практически говорить по каждой отрасли. Я уже не говорю про современные отрасли, как, скажем, атомная энергетика. Восемь блоков запустили в последнее время. … Это дает нам, кстати, большие преимущества и в борьбе с изменениями климата, потому что у нас получилась, благодаря гидроэнергетике и газу, самая зеленая в мире структура в энергетике», – добавил президент.

«Поэтому те, кто считает, что мы живем исключительно на старых, доставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко ошибаются», – отметил глава государства.

Президент Владимир Путин проводит традиционную, 15-ю по счету, большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Транслируют мероприятие телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и ОТР, последний сопровождает большую пресс-конференцию сурдопереводом.