Узбекистан назван «страной года» по версии журнала Economist

Британский журнал Economist назвал «страной года» Узбекистан, где, по мнению издания, за прошедший год произошло больше позитивных перемен, чем в каком-либо другом государстве.

Издания отметило, что три года назад Узбекистан был «постсоветской диктатурой» и «закрытым обществом». После смерти первого президента страны Ислама Каримова в 2016 году и прихода к власти его премьер-министра Шавката Мирзиеева, «сначала мало что изменилось, но после отстранения от должности главы спецслужбы в 2018 году Мирзиеев начал проводить реформы, которые ускорились на протяжении прошедшего года», передает РИА «Новости».

Как пишет издание, правительство Мирзиеева «в значительной степени покончило с принудительным трудом», «закрылся самый известный тюремный лагерь». Кроме того, журнал отмечает, что в страну «впустили зарубежных журналистов, бюрократам запретили наведываться к малому бизнесу», открылось больше пропускных пунктов на границе, «в страну пригласили зарубежных технократов, чтобы помочь перестроить задушенную государством экономику».

Напомним, ранее в четверг Financial Times назвала гендиректора Microsoft Corp. Сатью Наделлу «человеком года» за его заслуги перед компанией и «особое место среди магнатов в сфере технологий».