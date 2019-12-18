В Домодедово пропустили ранее задержанных израильтян

Россия пропустила несколько десятков граждан Израиля, которых ранее задержали в аэропорте Домодедово, сообщают СМИ.

Израильтян задерживали для проверки на паспортном контроле, передает ТАСС со ссылкой на государственное радио Израиля «Кан».

В посольстве Израиля в Москве пояснили, что не располагают сведениями о том, почему израильтян задержали в российском аэропорту.

Секретарь политического отдела посольства Израиля Йосеф Зильберман пояснил, что в Домодедово задержали около 46 человек, а во вторник еще восьмерых израильтян задержали в Шереметьево. Их, по его словам, отправили обратно в Израиль.

Ранее в посольстве Израиля в Москве сообщали, что в Домодедово задержали около 40 израильтян.