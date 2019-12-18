В Домодедово задержали 40 израильтян

В аэропорту Домодедово задержаны около 40 граждан Израиля, сообщили в израильском посольстве.

Причины задержания пока неизвестны, заявили «Интерфаксу» в посольстве Израиля в Москве.

В посольстве выразили уверенность, что подобные вопросы в будущем будут решаться лучшим образом.

В ноябре в Челябинской области иностранный студент разбил окно в здании регионального заксобрания, его задержали.