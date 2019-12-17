В Швеции растет недовольство из-за помощи развивающимся странам

Жители Швеции стали меньше доверять политике властей по оказанию помощи развивающимся странам. При этом выросло число тех, кто хотел бы сократить ее объем, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Шведского агентства по международному сотрудничеству (СИДА).

За сокращение объемов помощи в 2019 году выступили более 30%, в прошлом году этот показатель составлял 20%. При этом женщины относятся к подобной политике более лояльно, чем мужчины, – сообщает ТАСС.

«Это явное отличие от уровня прошлого года», – заявила генеральный директор СИДА Карин Емтин, отметив, что внутренняя политика интересует шведов больше, чем внешняя.

В то же время, 60% опрошенных считают, что международная финансово-экономическая помощь со стороны Швеции «способствует улучшению мира».

Аналитики считают, что увеличение числа граждан, которые хотели бы уменьшить размер помощи другим странам, связан с политикой сразу двух парламентских партий страны – правой Умеренной коалиционной и националистической «Шведские демократы». Партии выступают за сокращение объемов помощи, которые сейчас составляют 1% ВНП. Дискуссии на эту тему вызвал большой приток мигрантов в Швецию, политики рассчитывают направить средства, выделяемы на помощь другим странам, на прием и интеграцию беженцев.

Ранее сообщалось, что по уровню поддержки в Швеции на данный момент лидирует националистическая партия «Шведские демократы» (ШД), выступающая за значительное сокращение числа мигрантов в стране.