В Швеции растет недовольство из-за помощи развивающимся странам

Взгляд
17 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
Разделы

Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

Морскому пути «Северного потока – 2» мешают птицыФото: Stine Jacobsen/Reuters
У «Северного потока – 2» снова возникли проблемы. Только Россия справилась с задержкой строительства из-за Дании, как появилась угроза санкций США в новом году. Но ей не придали значения, ведь Газпром успевает закончить стройку раньше начала их действия. Но выяснилось – остались работы, которые надо срочно сделать этой зимой, а их проведению мешает миллион водоплавающих птиц. Чем это грозит проекту?  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин во время очередной встречи в ПекинеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Новости о получении Белоруссией китайского кредита в размере полмиллиарда долларов вызвали буйный приступ белорусо- и китаефобии, впрочем, именно у русофобов. Понятно почему сообщение о китайско-белорусских отношениях пытаются использовать сразу против трех государств – сближение Минска, Москвы и Пекина раздражает очень многих. Подробности...
Перейти а раздел…

Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», похоже, еще на долгие годы останется единственным авианосцем в составе ВМФ РФФото: Министерство обороны Великобритании/
РИА Новости
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» заставил задуматься о том, какой корабль придет на смену этому крейсеру в ВМФ России. Официально подробности не раскрываются, однако некоторые заявления политического и военного руководства очень красноречивы. Есть признаки, что Россия вообще разучилась делать авианосцы – и поэтому вместо «Кузнецова» будет построен совсем другой корабль. Подробности...
Перейти а раздел…

Первеза Мушаррафа вылечат от смертной казни

Генерал-диктатор Мушарраф может стать вторым пакистанским лидером, чья карьера завершилась казньюФото: Mian Kursheed/Reuters
Бывший президент Пакистана, генерал Первез Мушарраф приговорен к смертной казни за государственную измену. Ранее его же обвинили в организации убийства главного политического противника. Мушарраф – не первый пакистанский лидер, которому вынесли смертный приговор. Но у него есть шанс избежать расстрельной стенки. Почему экс-президента приговорили к высшей мере и что позволит ему остаться в живых? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Россияне с хорошими лицами предали Павла Шеремета

Андрей Манчук, политолог
Когда оказалось, что за преступлением стоят украинские патриоты, тема Шеремета сразу стала токсичной для свободолюбивой публики из Питера и Москвы. И ее просто не комментируют, предпочитая писать про сериалы, кошек и Рождество. Подробности...

Суета под леволибералами до добра не доводит

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Никто в здравом уме не может быть против руководителя только потому, что он – женщина. Но если из деловых качеств по разнарядке присутствует только вагина, то тут начинается всякая лажа. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

В Европе за симпатии к Евромайдану можно получить в нос

Дмитрий Родионов, политолог
Майдан воспитал огромное количество наивных дурачков, которые верили, что нужны Европе. А некоторым потребовалось сбежать с Украины, чтобы узнать, что «европейские ценности» немного не такие, какими они их себе представляли. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария
    Перейти а раздел…

    Чьи чувства оскорбила Собчак?

    Как Голливуд экранизирует русскую классику

    Обсуждение: 19 комментариев

    Все несчастья крейсера «Адмирал Кузнецов»

      Перейти а раздел…

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

          Перейти а раздел…
          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

            Перейти а раздел…

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Посол Британии рассказал о состоянии Скрипалей
              Россия расширила санкции против УкраиныВ Киеве раскрыли объем переплаты за поступающий по реверсу газЭкипаж севшего с отказавшим двигателем под Астраханью Ту-22М3 наградятПервый китайский авианосец ввели в эксплуатацию
              Отец Зеленского предсказал сыну проблемы с КоломойскимАрмия Сирии подготовила масштабную операцию в провинции ИдлибПоявилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»Шнурову показали «сварщика будущего»
              Россия модернизирует сирийский порт Тартус за полмиллиарда долларовКремль прокомментировал обращения Берлина по делу ХангошвилиЭксперт объяснила положительное влияние использования мата на работе на коллективАферисты выманили у актрисы Валентины Савельевой 2 млн рублей

              Главная тема


              Запад подтасовал рейтинг равноправия российских женщин

              люди в форме


              Гендиректор «Интерфакс-Украина» пожаловался на «зеленых человечков» в Елисейском дворце

              уникальное оружие


              Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

              необъяснимое происшествие


              Защитный купол над челябинским метеоритом повел себя «невероятно»

              Видео

              правда или пропаганда


              Признание геноцида индейцев ударит по дружбе народов России

              борьба за транзит


              Санкциям США против «Северного потока – 2» помогут немецкие утки

              ВМФ России


              Какой корабль придет на смену «Адмиралу Кузнецову»

              ближний восток


              Газ толкает Израиль и Турцию на силовой конфликт

              Новая американская ракета


              США бездоказательно хвастают победой над С-400

              Предвыборные обещания


              Глеб Простаков: Как Зеленский стал своим для украинских националистов

              Стратегическая автономия


              Василий Федорцев: Пойдут ли немцы на «китайский фронт»

              Любовь и зависимость


              Марина Ахмедова: Если есть выбор – любовь или деньги, выбирайте деньги

              на ваш взгляд


              Нужны ли России авианосцы?

              В Швеции растет недовольство из-за помощи развивающимся странам

              17 декабря 2019, 17:03

              Текст: Елизавета Булкина

              Версия для печати

              Жители Швеции стали меньше доверять политике властей по оказанию помощи развивающимся странам. При этом выросло число тех, кто хотел бы сократить ее объем, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу Шведского агентства по международному сотрудничеству (СИДА).

              За сокращение объемов помощи в 2019 году выступили более 30%, в прошлом году этот показатель составлял 20%. При этом женщины относятся к подобной политике более лояльно, чем мужчины, – сообщает ТАСС.

              «Это явное отличие от уровня прошлого года», – заявила генеральный директор СИДА Карин Емтин, отметив, что внутренняя политика интересует шведов больше, чем внешняя.

              В то же время, 60% опрошенных считают, что международная финансово-экономическая помощь со стороны Швеции «способствует улучшению мира».

              Аналитики считают, что увеличение числа граждан, которые хотели бы уменьшить размер помощи другим странам, связан с политикой сразу двух парламентских партий страны – правой Умеренной коалиционной и националистической «Шведские демократы». Партии выступают за сокращение объемов помощи, которые сейчас составляют 1% ВНП. Дискуссии на эту тему вызвал большой приток мигрантов в Швецию, политики рассчитывают направить средства, выделяемы на помощь другим странам, на прием и интеграцию беженцев.

              Ранее сообщалось, что по уровню поддержки в Швеции на данный момент лидирует националистическая партия «Шведские демократы» (ШД), выступающая за значительное сокращение числа мигрантов в стране. 


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............