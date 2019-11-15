Партия националистов вышла в лидеры по уровню поддержки в Швеции

В Швеции по уровню поддержки на данный момент лидирует националистическая партия «Шведские демократы» (ШД), выступающая за значительное сокращение числа мигрантов в стране, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром «Демоскоп» по заказу газеты Aftonbladet.

24% респондентов выразили поддержку ШД. Правящую Социал-демократическую рабочую партию поддерживает 22,2% опрошенных, что является самым низким показателем за всю историю партии, сообщает ТАСС со ссылкой на издание.

«Я давно утверждал, что мы рано или поздно станем самой большой партией. В течение всех лет мы постоянно говорили об организованной преступности, обострении проблем с безопасностью, о неэффективной миграционной политике и об интеграционной политике, которая усугубила ситуацию», – прокомментировал результаты опроса лидер ШД Йимми Окессон.

В июне 2016 «Шведские демократы» получили самую большую поддержку – 24,5%.