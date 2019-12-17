Россия расширила санкции против Украины

Правительство России расширило перечень граждан Украины, в отношении которых вводятся санкции.

Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале правовой информации, также расширен ассортимент запрещенных к ввозу в страну товаров с Украины.

Под запрет попал кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, а также медицинские воздуховоды и трубки, грелки, катетеры, кровоостанавливающие жгуты, спринцовки из поливинилхлорида (клизмы) и т.д.

Запрет распространили также на радиаторы и котлы центрального отопления, комплектующие жидкостных насосов, регенерируемые бумагу и картон.

В список индивидуальных санкций, по которому вышло отдельное постановление, внесены Владимир Босенко, Олег Брындак, Александр Иваницкий, Александр Иванов, Андрей Иванов, Валерий Мигалатьев, Дмитрий Танцюра, Александр Шеремет и Юрий Шумахер.