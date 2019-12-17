Комиссия генсовета ЕР изучит ситуацию с подозреваемым в убийстве депутатом

Замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что комиссия генсовета партии на этой неделе отправится в Переславль-Залесский Ярославской области, чтобы на месте изучить ситуацию с задержанием подозреваемого в убийстве депутата городской думы Владимира Корнилова.

«Задержание Корнилова по подозрению в убийстве – это беспрецедентное для «Единой России» событие. За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые», – сказал Хинштейн, передает ТАСС.

«Несомненно, кроме выполнения необходимых формальностей – освобождение от должности, исключение из партии, лишение мандата – нам необходимо детально разобраться в причинах произошедшего», – добавил он, уточнив, что «следует выяснить, как такой человек вообще мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию».

Хинштейн сообщил, что до конца недели в Переславль-Залесский будет направлена комиссия генсовета, которая «на месте изучит ситуацию, соберет депутатский корпус и партийный актив, выслушает мнения людей».

Депутат также не исключил, что на основе выводов, которые будут представлены генсовету, могут произойти «какие-то кадровые решения».

Хинштейн заявил, «дело Корнилова» наносит огромный репутационный ущерб партии и руководству «местной и региональной парторганизации следует за это ответить».

Кроме того, он подчеркнул, что вопросов о невиновности Корнилова у партии не возникает. «Хотя вину человека может установить только суд, мы не собираемся прятаться за формальными рамками УПК. Собранные доказательства полностью изобличают Корнилова в содеянном. Кроме того, он уже сам дал признательные показания, сознавшись в убийстве», – сказал депутат.

Ранее стало известно, что председатель фракции партии «Единая Россия» в Переславль-Залесской гордуме Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве. По неподтвержденным данным, он, находясь в нетрезвом состоянии, убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину.

Позже сообщалось, что Корнилов решил сложить полномочия депутата, также он объявил о выходе из фракции и политсовета «Единой России».