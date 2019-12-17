Иванов поддержал идею приравнять мусоросжигание к переработке

Сжигание отходов – это «превращение» мусора в электроэнергию и тепло, заявил спецпредставитель президента по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов на форуме «Чистая страна».

«Является ли сжигание переработкой? На мой взгляд, является, потому что это не просто сжигание, а превращение того мусора, который нельзя утилизировать, в электроэнергию и тепло, то есть это превращение в новую субстанцию», – сообщил Иванов.

Как уточнил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, закон о сжигании неперерабатываемого мусора на заводах с последующей выработкой энергии необходим, чтобы успешно отсортировывать полезные фракции и завершать цикл утилизации отходов в России.

«Без сжигания хвостов так называемых (непригодного для переработки мусора) мы никуда не уйдем, и круг этот не замкнем по утилизации. Мы это прекрасно понимаем. Цель этого закона в том, чтобы исключить попадание полезных фракций в процесс сжигания утилизации. Именно такая цель перед нами стоит – отсортировать максимально полезные фракции, то, что можно пустить во вторичный оборот, и уже «хвосты» пустить на утилизацию, если таковая необходимость имеется», – сказал журналистам Кобылкин, передает ТАСС.

Он отметил, что работа над нормативной базой для внедрения данной инициативы уже активно идет. «Все будет очень четко прописано», – пояснил глава Минприроды.

Ранее СМИ сообщали о том, что профильный комитет Госдумы подготовил проект закона, который приравняет мусоросжигание к переработке. Проект поправок получил огласку и негативную оценку природоохранных организаций. Обсуждение поправок пройднт во вторник в Госдуме при участии представителей Минприроды.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта «Экология»: например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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