Украинское предприятие уличили в покупке контрафакта для военных самолетов

Начальство госпредприятия в Киеве заподозрили в растрате средств при закупке оборудования для военных самолетов, сообщила пресс-служба СБУ.

«Чиновники организовали схему по хищению средств государственного бюджета, предназначенных для нужд вооруженных сил Украины. Чиновники приобрели у представителей коммерческой структуры устаревшее и поддельное оборудование для ремонта военных самолетов. При этом закупку продукции, в том числе технологических составляющих систем жизнеобеспечения, осуществляли по завышенным ценам и оформляли ее как новую», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Правоохранительные органы организовали обыски в служебных помещениях предприятия, они нашли и изъяли устаревшие и контрафактные комплектующие к авиационной технике. Сумма изъятого превысила 15 млн гривен (около 640 тыс. долларов).

Применение такого оборудования для обслуживания военных самолетов могло повлечь за собой возникновение чрезвычайных ситуаций, отметили в СБУ.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», по ней фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

В ноябре сообщалось, что почти три четверти украинских бронежилетов оказались неспособны выдержать выстрел.

В июле украинское государственное бюро расследований (ГБР) опубликовало переговоры чиновников минобороны страны о закупке бракованных бронежилетов.