РЖД обязали заплатить за песни Мадонны в плацкартах

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие РЖД) на решение предыдущей инстанции, постановившей взыскать свыше 1 млн рублей за незаконное воспроизведение в плацкартах свыше 57 песен российских и зарубежных исполнителей, включая Юрия Шатунова и Мадонну.

Суд отклонил жалобу ФПК на принятое в октябре решение московского арбитража, удовлетворившего иск Российского авторского общества (РАО), передает РИА «Новости».

Решение вступило в законную силу.

Отмечается, что рассмотрение дела велось повторно, при первом рассмотрении в 2018 году иск РАО удовлетворили полностью, его подтвердили в апелляции, но Суд по интеллектуальным правам (СИП) его отменил.

СИП отметил, что в решении не сообщалось о взыскании компенсации в пользу конкретных авторов произведений. В новом решении суд этот недостаток устранил.

Компенсация взыскивается в размере 1 млн 140 тыс. рублей для выплаты в пользу правообладателей. В решении указан перечень авторов музыки и слов, по которому должны распределить компенсацию.

Музыка исполнителей неправомерно использовалась с 28 марта по 27 апреля 2017 года в плацкартных вагонах ФПК, утверждают в РАО. За каждую песню в РАО запросили по 20 тыс. рублей.

Ранее владелец авторских прав на образ «Ждуна» в России – компания «Си Ди Лэнд Контакт» – подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на социальную сеть «Вконтакте» с требованием выплатить 5 млн рублей.