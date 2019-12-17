После взрыва в доме под Белгородом задержаны трое газовиков

Следствие задержало и предъявило обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о гибели двух человек при взрыве бытового газа в жилом доме под Белгородом 3 декабря, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Как полагает следствие, выход газа и его скопление в подвале жилого дома произошли в результате незаконных действий представителей филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строителе, которые осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности. Дополнительно установленные обстоятельства позволили квалифицировать действия специалистов газовой службы по ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух лиц», – передает ТАСС слова Петренко.

Она добавила, что трое представителей АО, непосредственно отвечавшие за организацию и выполнение опасных работ, задержаны. Им предъявлено обвинение, в ближайшее время будет решаться вопрос об их аресте.

Взрыв газа разрушил все четыре этажа одноподъездного четырехэтажного дома под Белгородом, в результате взрыва погиб один человек.

Напомним, 4 декабря начальник регионального следственного управления СК Станислав Захаров на встрече с пострадавшими сообщил, что причиной взрыва в четырехэтажном жилом доме в Белгородской области стало повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования.