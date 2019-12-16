Пираты захватили нефтяной танкер в Гвинейском заливе

Пираты в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки напали на нефтяной танкер Duke, сообщил владелец судна британская компания Union Maritime Ltd.

«Танкер, совершавший переход из Анголы в Того, подвергся нападению пиратов в минувшее воскресенье», – сказано в сообщении судовладельца, передает ТАСС.

По данным специализирующегося на морских новостях лондонского издания Lloyd's List, танкер Duke шел под флагом Маршалловых островов. Он был атакован в 110 морских милях к юго-востоку от порта Ломе. Пираты захватили 20 членов экипажа, среди которых граждане Индии и Нигерии. Один моряк был оставлен для управления судном.

Ранее пираты напали на норвежское судно в Африке.