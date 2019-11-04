Пираты напали на норвежское судно в Африке

Норвежское судно MV Bonita подверглось нападению пиратов у берегов Бенина, похищены девять человек, сообщила судоходная компания J.J. Ugland.

Нападение произошло 2 ноября у берегов города Котону, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Судно стояло на якоре, передает РИА «Новости».

Пираты захватили не всех членов экипажа. Оставшиеся на свободе сообщили о случившемся местным властям. Само судно позднее прибыло в порт.

О гражданстве моряков не сообщается.