«Радио Свобода» заступилось за Зозулю с помощью неонацистской символики

Финансируемая США украинская редакция «Радио Свобода» опубликовала рисунок, посвященный ситуации с футболистом Романом Зозулей, которого испанские фанаты обвинили в нацизме. На изображении антифашистам из Испании показывается карточка в цветах неонацистов.

На рисунке художника Алексея Кустовского, который «Радио Свобода» опубликовала в Twitter, фанатам испанского клуба «Райо Вальекано» показывают сначала желтую карточку с гербом Украины посередине, а затем – красно-черную карточку.

Также изображен сам Роман Зозуля на фоне украинского флага, на котором написано «Мы все Зозуля» (отсылка к акции Je suis Charlie Hebdo).

15 грудня іспанські вболівальники під час матчу «Райо Вальєкано» - «Альбасете» вигукували "nazi" у бік українського футболіста Андрія Зозулі. Він регулярно допомагає українській армії.



Як вам така ситуація?



Малюнок художника Олексія Кустовського pic.twitter.com/Lopp5z0cTG — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 16, 2019

Красно-черные цвета используются украинскими неонацистами, в том числе самой известной организацией – «Правым сектором*» (запрещена в России). Флаг этой организации именно такой, как изображен на рисунке: красная полоса сверху, черная – снизу.

На этот рисунок обратил внимание также политолог Владимир Корнилов.

«Радио Свобода», финансируемая Конгрессом США, уже откровенно прославляет бандеровскую символику, как бы «заступаясь» за Зозулю. Обратите внимание на цвет карточки, которую гордо показывают антифашистам Испании, считающим бандеровца нацистом! Следующим этапом будет прославление нацистской символики за счет американских налогоплательщиков?» – написал он в Facebook.

Ранее МИД Украины выступил с заявлением по ситуации с оскорблениями украинского футболиста клуба «Альбасете» Романа Зозули в нацизме. Ведомство утверждает, что испанские фанаты использовали «штампы российской пропаганды».

Напомним, накануне украинский форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо Вальекано» во время матча – его называли «нацистом». Игру остановили и перенесли.

При этом Зозуля ранее мог играть за «Райо Вальекано», но вынужден был отказаться от этого из-за обвинений в нацизме. Поводом послужила фотография футболиста в шарфе с изображением Степана Бандеры.