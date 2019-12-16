Украина обвинила испанских фанатов в использовании «штампов российской пропаганды»

МИД Украины выступил с заявлением по ситуации с оскорблениями украинского футболиста клуба «Альбасете» Романа Зозули в нацизме.

«Решительно осуждаем проявления нетерпимости и словесные нападения в адрес украинского футболиста Романа Зозули во время матча между командами «Райо Вальекано» и «Альбасете». Позорные оскорбления со стороны т.н. болельщиков являются не только надуманными и безосновательными, но и созвучными со штампами российской пропаганды», – передает УНИАН заявление МИД Украины.

В ведомстве заявили, что «любить свою страну и заниматься ее судьбой» – это «естественная черта сознательного гражданина».

В МИД Украины выразили надежду на то, что футбол, являясь «универсальным языком для фанатов по всему миру», останется «важным инструментом по укреплению мира, терпимости и взаимопонимания».

Также ведомство призвало официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент с Зозулей.

Ранее сообщалось, что украинский форвард испанского «Альбасете» Роман Зозуля расплакался в раздевалке из-за оскорблений со стороны фанатов «Райо Вальекано» во время матча.

Зозуля ранее мог играть за «Райо Вальекано», однако вынужден был отказаться от этого, так как фанатские группировки мадридского клуба придерживаются левых взглядов и обвинили его в нацизме. Поводом стала фотография Зозули с шарфом с изображением Степана Бандеры.

В 2015 году СМИ сообщали, что Зозуля выставлял на аукцион медаль за участие в финале Лиги Европы в составе «Днепра», а полученные средства пообещал направить «на нужды бойцов АТО».