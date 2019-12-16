Собчак раскритиковали за серьги с Христом

Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали в Сети за серьги с ликом Иисуса Христа.

«Воскресно-имперское», – подписала Собчак фотографию в Instagram.

На фото телеведущая запечатлена в шапке с вышитым двуглавым орлом. Однако большинство подписчиков обратили внимание на серьги, на которых изображен лик Христа. Пользователи обвинили Собчак в кощунстве и богохульстве, назвав данный поступок циничным.

«Нельзя такие сережки носить. Господь накажет за это», – написала krasovakatya.

«Вообще Бога не боится.... А зря», – отметила galinapristupova.

Однако нашлись и те, кто посчитал образ Собчак удачным, а некоторые даже сравнили ее с царицей.

Ранее Собчак объяснила, почему ее не обижают шутки про лошадь.