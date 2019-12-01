Собчак объяснила, почему ее не обижают шутки про лошадь

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему ее не задевают пародии, в которых она представлена в образе «похожей на лошадь нахрапистой бабищи, родившейся с золотой ложкой во рту».

На своей странице в Instagram Собчак прокомментировала пародию на себя, опубликованную блогером Ильей Сатиром.

«Гениально сделанная и очень точная пародия в трендах ютюба!» – написала она.

По словам телеведущей, ироничное отношение к себе и к миру является «основой здоровой психики и адекватного восприятия себя. «Опасайтесь тех, кто смеется только над другими», – посоветовала она.

«Всегда повторяю свое любимое: «Человека нельзя обидеть, человек может только обидеться». И по-настоящему ранит только то, что реально ты принимаешь на свой счет. Приведу пример. Должна ли я обидеться, если кто-то скажет про меня: «Глупая нахрапистая бабища с четырьмя классами образования, родившая от олигарха и этим заработавшая себе на жизнь»? Это же не про меня, верно? И поэтому не обидно, а просто глупо и не в тему. Почему же тогда я должна обидеться на «похожая на лошадь высокомерная сука, родившаяся с золотой ложкой во рту»? Ведь это же тоже не про меня? Или про меня? Это только мне решать. В зависимости от моей уверенности в себе и самооценки», – рассуждает Собчак.

«И, кстати, замечено и проверено: люди, которые самым гадким образом злословят за спиной и выдают самые злые комментарии окружающим, сами дико обидчивы и ранимы. Именно они банят всех хейтеров, создавая искусственную реальность похвалы вокруг себя, и именно они же будут злее всего обсуждать обидчиков за спиной. Я же привыкла шутить в лицо и сама наслаждаться чужими шутками», – заключила Собчак.

Ранее Собчак рассказала о размере своего заработка.

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