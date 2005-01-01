Собчак рассказала о размере своего заработка

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, сколько зарабатывает в месяц.

Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет примерно 3-4 млн рублей. Об этом она сказала в разговоре с блогером Эдвардом Билом в рамках выпуска шоу на YouTube «Осторожно, Собчак».

«Я всю жизнь то в президенты, то с интервью, *** [вкалываю] как лошадь всю гребаную жизнь, и у меня есть Bentley GT, но пятилетней давности», – отметила Собчак на утверждение Эдварда Била о том, что он разбил несколько дорогих автомобилей и сейчас водит Bentley.

Ранее телеведущая рассказывала, зачем сделала пластическую операцию.