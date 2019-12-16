Для сборной России предложили создать специальный олимпийский флаг

Российские спортсмены на международных соревнованиях могут выступать под специальным олимпийским флагом, заявил глава Геральдического совета при президенте Георгий Вилинбахов в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Вилинбахов отметил, что лишение спортсмена возможности видеть флаг своей страны и слышать ее гимн на соревнованиях – это «удар по престижу и самолюбию, это пощечина», передает ТАСС.

«Но всегда могут быть найдены решения. Мы готовы в этой области оказать профессиональное содействие, если был бы официально утвержден российский олимпийский флаг. Почему не может быть у нас олимпийского флага, который мог бы выноситься либо вместе с государственным, либо один, но обозначать все-таки команду нашего государства, а не интернациональный флаг с пятью кольцами?», – сказал Вилинбахов.

Он уточнил, что на флаге может быть изображен черный двуглавый орел на белом фоне, который ранее был на спортивной одежде олимпийцев Российской империи.

Напомним, исполнительный комитет ВАДА потребовал лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит Олимпийской хартии.

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