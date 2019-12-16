Волгоградский учитель объяснила, зачем отстригла ученику челку

Преподаватель русского языка в Волгоградской области Гульнара Мунтаева объяснила, зачем отстригла челку ученику.

Педагог рассказала телеканалу 360, что речь идет о «трех-четырех волосинках», которые она отстригла 14-летнему ученику, чтобы «обозначить длину» приемлемой стрижки.

После этого она отправила школьника на другой урок, а позже ребенка «кто-то серьезно обкорнал».

«Я поступила непедагогично, но из лучших побуждений. Ребенок постоянно неухоженный», – пояснила преподаватель.

Вместе с тем родители мальчика написали заявление, в котором сообщили, что не имеют претензий к Мунтаевой.

Ранее СМИ сообщили, что занимающийся футболом четвероклассник в Красноярском крае пришел на учебу со стрижкой в стиле man bun. Такую же прическу носит футболист Златан Ибрагимович, которому подражал ребенок. Но директор и завуч школы посчитали, что прическа излишне экстравагантна, и потребовали, чтобы школьник изменил ее. Руководство школы ссылалось на устав учебного заведения.

Этот конфликт привлек внимание управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Минпросвещения.