«Техмаш» собрался к концу 2020 года разработать мину нового поколения

К концу 2020 года планируется разработать многоцелевую мину ПТМ-5, сообщил гендиректор входящего в Ростех концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

Лепин сообщил, что среди опытно-конструкторских работ, которыми занимается «Техмаш», есть мина ПТМ-5. Это многоцелевая мина, которая может быть использована против пехоты, транспорта, бронетехники, передает ТАСС.

Кроме того, ведется разработка «разовой минной кассеты КПТМ-5, предназначенной для минирования местности против всех указанных целей».

Работы ведутся в рамках ОКР «Нокаут-5».

Напомним, сообщалось, что ПТМ-5 не будут срабатывать против мирного населения.

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