Васильева попросила учителей не задавать домашнее задание на новогодние каникулы

Министр просвещения России Ольга Васильева обратилась к учителям с просьбой не задавать ученикам домашнее задание на новогодние каникулы.

«Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы! Но проблема даже не в этом», – сказала Васильева в интервью «Российской газете».

Она отметила, что родители нередко обращаются к ней с вопросом, почему дети заканчивают выполнять домашнее задание ночью, или почему над домашним заданием работает вся семья.

«Проблема в том, что мы потеряли функциональную грамотность. Дети наши, начиная с 5-го, 6-го класса не всегда понимают, как применять знания, которые они получают. И это же нам показывают международные исследования», – пояснила министр.

Исследования PISA-2018 показали, что Россия по чтению занимает 31-е место в мире, хотя когда-то была на первом, добавила Васильева.

В октябре губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил, что в регионе будет рассмотрен вопрос об отмене домашних заданий в школах.