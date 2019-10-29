Губернатор Белгородской области предложил отменить домашние задания

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко сообщил, что в регионе будет рассмотрен вопрос об отмене домашних заданий в школах. Такое решение он принял после просмотра стендапа, который прислал ему подписчик в соцсети.

«Тему школьных домашних заданий, которые вынуждена выполнять вся семья, критикуют заслуженно! Подписчик прислал мне запись стендапа Алексея Щербакова «О начале школьной жизни сына» – видео веселое, своеобразное, но справедливое. Домашние задания – это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить», – написал Савченко на своей странице «ВКонтакте».

Он также добавил, что все задания «нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня».

Кроме того, губернатор заявил, что уже поручил департаменту образования «пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему».

Ранее сообщалось, что на Сахалине школьники избили одноклассницу, напомнившую учителю про домашнее задание.

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