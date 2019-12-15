Зеленский попытался добиться благосклонности Трампа с помощью американских лоббистов

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется услугами лоббистских компаний США ради нормализации отношения с Белым домом и расположения американского президента Дональда Трампа, утверждает The New York Times.

«Президент Владимир Зеленский по-прежнему нуждается в поддержке со стороны администрации США. Он предлагает кандидатуру нового посла и оценивает возможности наемных лоббистов для того, чтобы построить лучшие отношения», – приводит «Страна» текст статьи американского издания.

Указывается, что союзники Зеленского встретились с лоббистами, которые имеют тесные связи с администрацией Трампа, чтобы создать новые каналы связи. В итоге, пишет NYT, президент Украины, вероятно, заручился поддержкой Белого дома для назначения посла в США.

Также Зеленский таким образом показал, что он и его официальные лица не будут помогать в процессе импичмента Трампа, пишет издание.

По данным NYT, союзники Зеленского были «очень разочарованы встречей Трампа в Овальном кабинете во вторник с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым». В итоге адвоката Трампа Рудольфа Джулиани на прошлой неделе никто из правительственных чиновников в Киеве не принял.

3 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что тема Украины становится в США «токсичной» на фоне попыток Демократической партии добиться импичмента Трампа после его разговора с украинским лидером Зеленским.

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