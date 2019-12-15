Зеленский попытался добиться благосклонности Трампа с помощью американских лоббистов

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Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
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О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
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Самодельный телескоп в Крыму прославил Россию

Геннадий Борисов с детства мастерил телескопы – и в итоге открыл девять кометФото: из личного архива
«Нам все сложнее что-то открыть, потому что большие команды своими мощными телескопами фиксируют объекты до того, как это становится доступно для любительского оборудования», – рассказал газете ВЗГЛЯД крымский астроном-любитель Геннадий Борисов, чьим именем названа открытая им первая в истории межзвездная комета. В эти ночи в Северном полушарии, в том числе и в России, можно увидеть комету Борисова. Подробности...
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Армию США научили уважать Россию

Американцы и россияне – далеко не союзники, но случаи взаимодействия имели местоФото: Lt. j.g. Matthew Stroup/U.S. Navy
Опрос американских военных об отношении к России произвел сенсацию. Почти половина опрошенных считают россиян союзниками США. В Вашингтоне бьют тревогу, американская пресса и эксперты единодушно винят «русскую пропаганду», которая уже проникла в святая святых – Пентагон. В очередной раз досталось и Трампу за положительные отзывы о России. Что на самом деле стало причиной неожиданно теплого отношения янки к русским? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
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У взрослых вошло в моду детское сознание

Алексей Алешковский, сценарист
Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
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Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
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      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
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              Зеленский попытался добиться благосклонности Трампа с помощью американских лоббистов

              15 декабря 2019, 14:20

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Президент Украины Владимир Зеленский пользуется услугами лоббистских компаний США ради нормализации отношения с Белым домом и расположения американского президента Дональда Трампа, утверждает The New York Times.

              «Президент Владимир Зеленский по-прежнему нуждается в поддержке со стороны администрации США. Он предлагает кандидатуру нового посла и оценивает возможности наемных лоббистов для того, чтобы построить лучшие отношения», – приводит «Страна» текст статьи американского издания.

              Указывается, что союзники Зеленского встретились с лоббистами, которые имеют тесные связи с администрацией Трампа, чтобы создать новые каналы связи. В итоге, пишет NYT, президент Украины, вероятно, заручился поддержкой Белого дома для назначения посла в США.

              Также Зеленский таким образом показал, что он и его официальные лица не будут помогать в процессе импичмента Трампа, пишет издание.

              По данным NYT, союзники Зеленского были «очень разочарованы встречей Трампа в Овальном кабинете во вторник с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым». В итоге адвоката Трампа Рудольфа Джулиани на прошлой неделе никто из правительственных чиновников в Киеве не принял.

              3 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что тема Украины становится в США «токсичной» на фоне попыток Демократической партии добиться импичмента Трампа после его разговора с украинским лидером Зеленским.

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