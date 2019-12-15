В Непале туристический автобус упал с высоты, погибло 14 человек

В центральной части Непала произошло ДТП с автобусом, погибли 14 человек, сообщают СМИ.

«12 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие уже госпитализированы», – сообщили в местной полиции, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

Автобус ехал из популярного у туристов места Калинчок в центре страны, он направлялся в Катманду. В салоне были 32 человека.

По предварительным данным полиции, авария произошла, когда водитель потерял управление, после чего автобус рухнул с высоты 500 метров, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на газету Himalayan Times.

По этим же данным, водитель автобуса сбежал с места аварии.

В начале декабря в Тунисе в ДТП с туристическим автобусом погибли 22 человека.