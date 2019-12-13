Российских туристов не пустят в Европу со своими овощами и фруктами

В Европейском союзе вступает в силу новое фитосанитарное законодательство, которое ограничивает ввоз физическими лицами из-за пределов ЕС растений и продукции растительного происхождения без фитосанитарного сертификата, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В сообщении АТОР со ссылкой на финскую таможню говорится, что соответствующая норма заработает с 14 декабря.

«С середины декабря без фитосанитарного сертификата российские туристы не смогут ввезти в страны Европы ни одного яблока, огурца или морковки», – отмечают в ассоциации.

При наличии фитосанитарного сертификата овощи и ягоды можно провозить в количестве, не превышающем 2 килограмма.

Такое разрешение также необходимо при ввозе саженцев, горшочных и комнатных растений, черенков, ростков, клубней, корневищ и других материалов для разведения растений, семенных зерен, срезанных цветов и веток.

Норма не распространяется на бананы, финики, дуриан, ананас и кокос.

Контроль за ввозом будет на всех пунктах въезда: как автомобильных, так и морских и в международных аэропортах.

Уточняется, что при добровольной сдаче продукции санкций к въезжающим применяться не будет.

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