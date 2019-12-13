Кардиолог исключил смерть Лужкова из-за врачебной ошибки

Немецкие врачи, оперировавшие бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, судя по всему, сделали все что могли, и винить их в его смерти не стоит, заявил газете ВЗГЛЯД кардиохирург, заведующий операционным отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. акад. Н.Н. Бурденко Алексей Федоров.

Юрий Лужков скончался 10 декабря в мюнхенской клинике «Гроссхадерн». После его похорон, прошедших в Москве 12 декабря, были озвучены версии о том, что ему проводили коронарографию, и в ходе операции доктор задел сосуд, который в итоге лопнул. Главврач же немецкой клиники заявил, что при обследовании Лужкова медики заметили, что у него были закрыты сосуды. Сначала их удалось открыть, но затем началось кровотечение, и сердце политика остановилось.

«Как я понял, из комментария главного врача клиники «Гроссхадерн» доктора Карла-Вальтера Яуха, Юрий Михайлович был доставлен с инфарктом – это острая ситуация. То есть речь шла о спасении жизни пациенту. Врачи обнаружили у него многочисленные бляшки в сосудах сердца, которые значимо суживали и даже полностью закупоривали их просвет. Было принято решение провести экстренную операцию – балонную ангиопластику со стентированием сосудов, в результате которой произошло расслоение коронарной артерии. Началось кровотечение в полость перикарда, с которым врачи пытались справиться, но подорванное болезнью сердце не выдержало. Это встречающееся осложнение, которое прописано при проведении такой манипуляции во всех руководствах и является прогнозируемым в небольшом проценте случаев в любых клиниках», – говорит Федоров.

При аппендиците, который лечится повсеместно, также по статистике 0,1% пациентов умирают, объясняет врач. Какой бы простой не была операция, летальные исходы все равно случаются из-за того, что встречается определенная совокупность факторов, часть которых невозможно предусмотреть. «Медицина – это не автосервис. Гарантий здесь не бывает», – добавил Федоров.