Следствие сообщило о бегстве подельника Абызова за границу

Глава московского офиса бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, который, по данным следствия, руководил нелегальными финансовыми операциями, скрылся за границей, сообщил на заседании Басманного суда следователь.

«Узнав о возбуждении дела, Тян пересек российско-белорусскую границу и скрылся», – приводит слова следователя ТАСС.

По версии следствия, московский офис вел нелегальную работу по «обогащению Абызова», когда тот еще был министром.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что не имеет претензий к системе открытого правительства, развитием которого занимался Абызов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем важно дело миллиардера Абызова.