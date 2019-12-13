Госдума одобрила снятие запрета продажи пива на стадионах

Госдума в первом чтении приняла проект закона, который разрешает продавать пиво на стадионах во время футбольных матчей.

Документ внесли депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, проект разрешает продавать пиво и пивные напитки на официальных соревнованиях по футболу за исключением детско-юношеских спортивных мероприятий, передает РИА «Новости».

Мера направлена на увеличение посещаемости стадионов и получение дополнительных средств для финансирования спорта.

Продавать пиво разрешат организациям, индивидуальным предпринимателям, заключившим договор с организаторами спортивных мероприятий.

«Предлагаем производить продажу пива только в подтрибунном помещении, то есть с запретом выхода с кружечкой пива на стадион. Пожалуйста, в специально отведенном для этого месте – в кафе или каком-то другом, на стадионе вы можете в перерыве футбольного матча купить себе одну-две кружки пива, выпить и возвращаться смотреть футбол», – сказал Лебедев.

Планируется, что средства от продажи направят организаторам спортивных мероприятий и на развитие профессионального и детско-юношеского спорта.

«Все это мы предлагаем сделать в соответствии с правилами, которые будут утверждены по соглашению министерства спорта с организаторами и с продавцами пива и пивных напитков», – уточнил депутат.

Парламентарий добавил, что документ может ввести ограничения по крепости пива.

В октябре в правительстве проект закона поддержали, отметив, что «при должной организации продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям».