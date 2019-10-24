Власти поддержали продажу пива на стадионах

Проект закона о продаже пива на стадионах во время официальных соревнований по футболу в целом одобрен кабмином, сообщают информационные агентства.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили разрешить продажу пива, а полученные деньги направлять на развитие детско-юношеского и профессионального спорта, передает ТАСС.

Правительство указало, что следует «уточнить механизмы расходования финансовых средств». В частности, в проекте закона не говорится о юридической ответственности организаторов, которые не направят деньги на указанные цели.

Кабмин, указывая на примеры чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций, которые были проведены в России, отметил, что «при должной организации продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям» в вопросах безопасности.

Поэтому «законопроект поддерживается с учетом замечаний», говорится в отзыве правительства.

Напомним, законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, поддержали Минфин, глава Минспорта и новый президент РФС.

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