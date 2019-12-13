Президента ЦСКА наказали отстранением от футбола за оскорбление судей

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности, а также наложил на него штраф в размере 1 млн рублей за оскорбление судей.

Гинер наказан за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева, сообщает РИА «Новости».

7 декабря ЦСКА в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1. После финального свистка главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко подошел к главному арбитру встречи Казарцеву и обратился к нему с использованием ненормативной лексики, указав на спорные моменты матча, а клуб опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео с нарезкой этих эпизодов.

Гинер, в свою очередь, также раскритиковал работу Казарцева и заявил, что Егоров должен покинуть пост главы департамента судейства и инспектирования РФС.

«Комитет рассмотрел данный вопрос. Это интервью Гинера в СМИ вызвало широкий резонанс. Мне звонили многие руководители региональных клубов. Решение: первое – запретить Гинеру осуществление любой деятельности на три месяца и условно на один год. Второе – оштрафовать Гинера», – сказал председатель комитета по этике Семен Андреев.

При этом «если за время условного срока будут еще подобные нарушения, комитет продлит наказание. Гинер может обжаловать решение в течение трех дней», – добавил Андреев.

Два дня назад контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко за нецензурную брань в адрес судьи в ходе матча чемпионата России с «Краснодаром», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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