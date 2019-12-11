Обматерившего судью главного тренера ЦСКА дисквалифицировали на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера московского ЦСКА Виктора Ганчаренко за нецензурную брань в адрес судьи в ходе матча чемпионата России с «Краснодаром», сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«КДК возбудил дело по материалам СМИ. Ганчаренко совершил такое же, что в матче «Сочи». Поскольку это рецидив, то применение условных санкций было отменено. КДК установил реальный характер в виде дисквалификации. Один матч условный стал реальным. Наказание звучит так: дисквалифицировать Ганчаренко на три матча РПЛ – два матча реально плюс один условно, и оштрафовать на 100 тыс. рублей. Испытательный срок до конца сезона», – передает слова Григорьянца РИА «Новости».

Речь идет об инциденте в ходе субботнего матча в Краснодаре, который завершился со счетом 1:1. После финального свистка Ганчаренко вышел на поле и обратился к главному арбитру встречи Василию Казарцеву с использованием ненормативной лексики.

В ноябре Ганчаренко уже был дисквалифицирован за высказывания в адрес арбитра матча РПЛ с «Сочи».

Кроме того, КДК РФС дисквалифицировал тренера самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко на шесть матчей (три из них – условно) за толчок судьи во время игры 19-го тура против екатеринбургского «Урала».

Прямую красную карточку он получил на 87-й минуте игры за «демонстративное несогласие с решением арбитра и физическое воздействие на первого ассистента судьи (толчок рукой)». Корниленко также оштрафован на 100 тыс. рублей.