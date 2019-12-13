Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России, актриса Театра на Малой Бронной Екатерина Дурова скончалась в пятницу, 13 декабря.

«Екатерина Дурова скончалась после тяжелой, продолжительной болезни», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-атташе театра.

Там добавили, что о месте и времени прощания и захоронения будет сообщено позже.

Дурова родилась 25 июля 1959 года в Москве в семье актера Льва Дурова. В 1980-м окончила ГИТИС имени А. Луначарского. С 1980 по 1984 год служила в Театре на Таганке. С 1984 года – актриса Театра на Малой Бронной, отмечает ТАСС.

Также известна работами в кино. Среди фильмов, где сыграла актриса, «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Поклонник», «Юрьев день» и десятки других.