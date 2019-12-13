Зеленский сравнил сериал «Слуга народа» с ядерным оружием

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с решением российского телеканала ТНТ не показывать полностью сериал с его участием «Слуга народа».

«Очень жалею [что сняли с эфира], потому что это одна из стратегий. Знаете, у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то – «Слуга народа», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «1+1».

Он признался, что этот случай его «очень удивил», поскольку с 2012 года его команда работала со шведской компанией, покупавшей «все права «Студии 95» на рейтинговый продукт и на «Слугу народа» тоже».

«Я был очень удивлен, что телеканал ТНТ взял права у шведской компании. Они две серии показали и сняли с эфира», – добавил президент Украины.

Напомним, телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении показал три серии «Слуги народа», после чего объявил о прекращении трансляции сериала. При этом шоу доступно на платной интернет-платформе телеканала, а решение об отмене показа на телевидении ТНТ объяснил «продуманным маркетинговым ходом».

Публицист Максим Кононенко заявил газете ВЗГЛЯД, что сериал «Слуга народа» убрали из телеэфира не из соображений маркетинга, а потому что испугались наплыва зрителей.

В Кремле не согласились с тем, что на российском ТВ якобы стало больше цензуры.

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