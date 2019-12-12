Песков не согласился с сообщениями об усилении цензуры на российском ТВ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском ТВ якобы стало больше цензуры, и отверг запрет на упоминание имени главы государства Владимира Путина в шутках на телевидении.

«На первую часть ответ отрицательный, на вторую тоже отрицательный», – ответил Песков на вопрос, действительно ли на российском ТВ стало больше цензуры и правда ли, что имя главы государства нельзя упоминать в шутках на ТВ.

Ранее участник команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Брекоткин заявил, что цензуры на телевидении стало больше, сначала про президента можно было шутить, а сейчас нет.

Песков также заявил, что администрация президента не имеет отношения к решению телеканала ТНТ прекратить показ сериала «Слуга народа», передает РИА «Новости».

«Эта тема не имеет отношения к администрации президента. И мы здесь в данном случае абсолютно не вмешиваемся и не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать, в каких форматах и так далее. К нам это не имеет никакого отношения», – сказал Песков.

По его словам, сериал доступен на разных платформах уже давно, здесь нет никакой новости.

На реплику журналиста о том, что из сериала якобы была вырезана шутка про президента России, Песков порекомендовал задать эти вопросы редакции этого телеканала. «Это не касается нас абсолютно», – добавил он.

Телеканал ТНТ 11 декабря впервые на российском телевидении показал три серии «Слуги народа», после чего объявил о прекращении трансляции сериала. Пресс-служба ТНТ назвала показ маркетинговым ходом. Однако публицист Максим Кононенко заявил газете ВЗГЛЯД, что сериал «Слуга народа» убрали из телеэфира не из соображений маркетинга, а потому что испугались наплыва зрителей.