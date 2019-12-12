Кононенко объяснил «испугом» отмену показа «Слуги народа» на российском ТВ

Сериал «Слуга народа» убрали из телеэфира не из соображений маркетинга, а потому что испугались наплыва зрителей, заявил газете ВЗГЛЯД российский публицист Максим Кононенко.

Телеканал ТНТ 11 декабря решил отменить показ сериала «Слуга народа» с участием президента Украины Владимира Зеленского, ограничившись всего одной серией, хотя в планах были еще две. Представители телеканала назвали показ серии «маркетинговым ходом» и заявили, что остальные эпизоды выйдут на платной платформе.

«Представители телеканала просто испугались, причем неизвестно чего. Не думаю, что была какая-то реакция «сверху». Может быть они не ожидали, что сериал привлечет такое внимание. Вообще такие вещи нужно продумывать заранее: что ты будешь делать, если...» – говорит Кононенко.

На канале не продумали, что и как будут показывать, если произойдут какие-либо обстоятельства, сказал публицист. Он уверен, что трансляция первых серий на телевидении не может быть маркетинговым ходом, иначе представители сказали бы об этом заранее.

«На самом деле я не вижу ничего такого в этом сериале. Мне кажется, что в киноискусстве так: либо люди смотрят, либо нет. Да, это подняло бы популярность Зеленского», – считает Кононенко.

По словам Дмитрия Чернышенко, главы медиахолдинга «Газпром-медиа», которому принадлежит телеканал ТНТ, сериал изначально приобретался именно для показа в интернете.

В Верховной раде заподозрили причастность Зеленского к трансляции «Слуги народа» на российском телевидении. Депутат направил украинскому президенту запрос с просьбой сообщить, во сколько ему обошлась сделка с ТНТ.

Ранее публицист Егор Холмогоров заявил, что президент Украины не делает ничего, чтобы скорректировать антироссийскую политику своих предшественников, поэтому на российском телевидении не должны показывать сериал с его участием.

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