Глава ИИХФ пообещал сохранить за Россией хоккейные ЧМ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что в организации будут делать все, чтобы Россия сохранила право проведения чемпионатов мира, несмотря на санкции ВАДА.

Мужской чемпионат мира по хоккею-2023 должен пройти в Санкт-Петербурге, молодежный чемпионат мира-2023 в Новосибирске и женский чемпионат мира-2021 в Уфе.

«Ждем решения CAS, будем делать все, чтобы сохранить чемпионаты мира в России, сдаваться не собираемся», – передает РИА «Новости» слова Фазеля.

Между тем зампредседателя правительства Ольга Голодец на Международном хоккейном форуме в Москве заявила, что надеется, что Россия сохранит право на проведение чемпионата мира 2023 года по хоккею, несмотря на санкции, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

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