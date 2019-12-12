Шойгу предложил позвать курсантов из Прибалтики и с Украины на КВН

На армейский КВН следует пригласить курсантов из Прибалтики и с Украины, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

В среду в Центральном театре российской армии прошел финал армейского КВН, передает РИА «Новости».

Шойгу предложил капитанам команд в 2020 году «подписать перчатки и отправить их своим коллегам, слушателям и курсантам академий Армении, Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Украины».

«Не будем забывать Прибалтику», – заявил он.

Шойгу хочет, чтобы «на сцене на будущий год стояло гораздо больше тех, кто являются нашими друзьями, соседями, нашими братьями по Советскому союзу».

Его предложение встретили аплодисментами.

Кроме того, министр предложил направить и приглашение в Израиль, напомнив слова из песни Владимира Высоцкого: «А там – на четверть бывший наш народ».

«Если вы это сделаете, на мой взгляд, они не смогут отказать вам. Ну, а если смогут, тогда придется нам включаться», – пошутил министр.

Напомним, центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom объявил КВН «инструментом политической стратегической коммуникации» Кремля, что вызвало множество шуток.