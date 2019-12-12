В ВАДА высказались о планах лишить Россию даже нейтрального статуса

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства рассказала, собирается ли через суд попытаться лишить российских спортсменов даже нейтрального статуса на соревнованиях.

В ходе регулярной телеконференции члены комиссия обсудили решение ВАДА о статусе Российского антидопингового агентства, передает РИА «Новости».

Комиссия заявила, что сообщения о ее планах подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, чтобы добиться ужесточения санкций против России, «были неточными».

Комиссия сообщила, что «не рассматривает подачу такой апелляции».

Напомним, СМИ сообщали, что комиссия спортсменов ВАДА намерена добиться лишения России даже нейтрального статуса.

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