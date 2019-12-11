Путин оценил неисполнение бюджета на 1 трлн рублей словами «что-то многовато»

Российский президент Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года на 1 трлн рублей.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин «в целом по федеральному бюджету» озвучил прогноз об ожидаемом «неисполнении до триллиона». Кудрин отметил, что «такого никогда не было». По его словам, «в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей».

«Что-то многовато», – приводит ответ Путина РИА «Новости».

Кудрин пояснил, что такая ситуация свидетельствует, в частности, о необходимости уменьшить уровень бюрократии при реализации некоторых процедур.

Глава Счетной палаты также сообщил, что «на 1 ноября исполнение составило 67% всех национальных проектов». Однако некоторые из них «были исполнены менее чем на 20%». Кудрин связывает это с тем, что ряд проектов требовал дополнительного изменения документации и длительных процедур, связанных с тендерами. Он выразил надежду, что в 2020 году «будет более ритмичное исполнение».