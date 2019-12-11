Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ

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11 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
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Каким может быть компромисс между Россией и Украиной по газу

Реакция на газовые переговоры Путина с Зеленским оказалась противоречивойФото: Стрингер/РИА Новости
Итоги газовых переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского оказались противоречивыми. Украинский президент заявил о ничьей и компромиссе сразу по двум важным пунктам, тогда как Россия никаких договоренностей не подтвердила. Что же означает столь странная реакция сторон на такое важное событие? Смогут ли Украина и Россия избежать газовой войны?  Подробности...
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Визит Лаврова к Трампу ужаснул Америку

В гостях у президента США демократы мечтали увидеть Зеленского, но приехал ЛавровФото: twitter.com/realDonaldTrump
Поездка главы МИД РФ в Вашингтон оказалась большим событием, но только не для отношений России с США, а для самой Америки. Демократы увидели в появлении Лаврова в Овальном кабинете «ужасный символизм». Трамп больше двух лет боялся пускать к себе россиян, почему же сейчас он так расхрабрился? Подробности...
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Как Чечня едва не развалила Россию

Штурм Грозного стал одной из самых страшных страниц в истории российских Вооруженных силФото: Reuters
Ровно 25 лет назад, 11 декабря 1994 года, президент Ельцин подписал указ № 2169 «О мерах по обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики». Началась так называемая первая чеченская война. Как и почему возник конфликт, который привел к одному из самых страшных поражений российской армии? Подробности...
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Украинская «машина ненависти» меняет формат

Скандальный сайт стал жертвой переговоров на высшем уровнеФото: ВЗГЛЯД
Один из самых скандальных информационных ресурсов Украины – сайт под циничным названием «Миротворец» – меняет свой формат работы. Этот ресурс, провоцирующий на Украине ненависть к русским и «сепаратистам», уже неоднократно пытались закрыть. Что означают эти перемены и как они связаны с недавней встречей Путина и Зеленского? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Украина обречена на вечную войну

Андрей Манчук, политолог
Встреча в «нормандском формате» завершилась тем, чем только и могла завершиться – ничем. По той простой причине, что никому на Украине невыгодно останавливать войну в Донбассе. Подробности...
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На карте мира появилась новая страна

Игорь Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО
Сегодня подведены итоги референдума о независимости острова Бугенвиль от Папуа – Новой Гвинеи. 97 процентов граждан проголосовали за отделение. Таким образом на планете появилось новое государство. Подробности...
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Дудаеву удалось переиграть и Ельцина, и Грачева

Юрий Зайнашев, газета ВЗГЛЯД, редактор отдела политики
К 1995 году армия была уже внутренне развалена и деморализована. Армия, которую готовили воевать с Америкой, войдя в одну из республик на собственной территории, не знала, как себя вести. В итоге она повела себя, мягко говоря, как слон в посудной лавке. Подробности...
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              Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ

                 11 декабря 2019, 19:13
              Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
              Текст: Сергей Гурьянов

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              В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.

              Соловьев заметил, что таким образом Украина продолжает пополнять российскую казну. Ковтун пытался возразить тем, что таково географическое положение Украины, однако ведущий продолжал настаивать, что странно пополнять бюджет того, кого считаешь врагом, сообщает «Царьград».

              «Получается, вы за 20 копеек ридну мамку готовы продать?» – спросил Соловьев.

              Ковтун стал оправдываться, что решение о разрыве экономических отношений принимается президентом и парламентом, а он лишь исполняет это решение, а также попытался указать на слабости России.

              «Вы столько потратили денег на бессмысленные проекты. На «Южный поток», который потом накрылся. Теперь вы построили «Северный поток», «Северный поток – 2» еще не достроили, но трубы наполовину будут пустыми, поскольку подчиняются третьему энергопакету, то есть там половина мощностей будет», – заявил Ковтун.

              Соловьев заметил в ответ, что президент Владимир Путин недавно сказал о росте продаж газа.

              «Вячеслав Николаевич, вы воруете из вашей страны больше, чем можете себе позволить. Вы взяли опять долг на 5,5 млрд. Ваши долги вашей страны такие», – сказал ведущий. Он заметил, что у Украины долги в 60% ВВП, и из этой ямы страна никогда не выберется.

              Соловьев указал на низкие пенсии и зарплаты на Украине относительно России, и на более высокие цены в Киеве.

              «Насколько выросли коммунальные платежи в вашей стране за год?» – спросил ведущий.

              Ковтун пытался заявить, что коммунальные платежи не росли, хотя тарифы в действительности дорожали осенью постоянно.

              «Еще раз спрашиваю. Вы тупые? Повторяю еще раз. Вы говорите, что вы с нами воюете», – вернул Соловьев эксперта к первоначальной теме.

              «Потому что вы этого хотите. Вы, Путин хочет, Газпром», – ответил Ковтун.

              Соловьев попросил его быть последовательным, и ответить, зачем регулярно продолжать поставлять российский газ в Европу.

              «Мы деньгами возьмем. Я сказал уже. Не будет договора, не будет транзита. И все», – сказал Ковтун, утверждая, что деньги Украина получит «за невыполнение контракта».

              Соловьев заметил, что контракт заканчивается 31 декабря, и еще раз спросил, «за сколько вы готовы продать вашу земельку».

              «Боитесь. Газпром выпустит евробонды. В Швейцарии. И их заберут. Денег не увидите», – ответил Ковтун, не сдержав эмоций.

              Ковтун регулярно пытается отстаивать позицию Украину в российских телешоу, однако зачастую это заканчивается провалом. Так, в сентябре его выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбления в адрес немецких журналистов.

              В июле Соловьев во время эфира телепрограммы назвал Вячеслава Ковтуна нищим, отметив, что он «побирается» на российских телеканалах.


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