Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.

Соловьев заметил, что таким образом Украина продолжает пополнять российскую казну. Ковтун пытался возразить тем, что таково географическое положение Украины, однако ведущий продолжал настаивать, что странно пополнять бюджет того, кого считаешь врагом, сообщает «Царьград».

«Получается, вы за 20 копеек ридну мамку готовы продать?» – спросил Соловьев.

Ковтун стал оправдываться, что решение о разрыве экономических отношений принимается президентом и парламентом, а он лишь исполняет это решение, а также попытался указать на слабости России.

«Вы столько потратили денег на бессмысленные проекты. На «Южный поток», который потом накрылся. Теперь вы построили «Северный поток», «Северный поток – 2» еще не достроили, но трубы наполовину будут пустыми, поскольку подчиняются третьему энергопакету, то есть там половина мощностей будет», – заявил Ковтун.

Соловьев заметил в ответ, что президент Владимир Путин недавно сказал о росте продаж газа.

«Вячеслав Николаевич, вы воруете из вашей страны больше, чем можете себе позволить. Вы взяли опять долг на 5,5 млрд. Ваши долги вашей страны такие», – сказал ведущий. Он заметил, что у Украины долги в 60% ВВП, и из этой ямы страна никогда не выберется.

Соловьев указал на низкие пенсии и зарплаты на Украине относительно России, и на более высокие цены в Киеве.

«Насколько выросли коммунальные платежи в вашей стране за год?» – спросил ведущий.

Ковтун пытался заявить, что коммунальные платежи не росли, хотя тарифы в действительности дорожали осенью постоянно.

«Еще раз спрашиваю. Вы тупые? Повторяю еще раз. Вы говорите, что вы с нами воюете», – вернул Соловьев эксперта к первоначальной теме.

«Потому что вы этого хотите. Вы, Путин хочет, Газпром», – ответил Ковтун.

Соловьев попросил его быть последовательным, и ответить, зачем регулярно продолжать поставлять российский газ в Европу.

«Мы деньгами возьмем. Я сказал уже. Не будет договора, не будет транзита. И все», – сказал Ковтун, утверждая, что деньги Украина получит «за невыполнение контракта».

Соловьев заметил, что контракт заканчивается 31 декабря, и еще раз спросил, «за сколько вы готовы продать вашу земельку».

«Боитесь. Газпром выпустит евробонды. В Швейцарии. И их заберут. Денег не увидите», – ответил Ковтун, не сдержав эмоций.

Ковтун регулярно пытается отстаивать позицию Украину в российских телешоу, однако зачастую это заканчивается провалом. Так, в сентябре его выгнали из студии телеканала «Россия 1» за оскорбления в адрес немецких журналистов.

В июле Соловьев во время эфира телепрограммы назвал Вячеслава Ковтуна нищим, отметив, что он «побирается» на российских телеканалах.