Эксперт рассказал о проникновении в Россию новых форм антигосударственной политики Запада

До России новые мировые политические веяния доходят с опозданием и страна уже столкнулась с распространившимися на западе явлениями, как популизм и анти-истеблишмент, заявил политолог Евгений Минченко. По его словам, России теперь надо определиться, какую тактику выбрать для укрощения «дракона популизма».

«Первые удары анти-истеблишментной волны, начавшейся в 2015-16 годах на Западе, дошли и до нашей страны. Но впереди еще несколько этапов, поэтому расслабляться не стоит», сказал глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, – выступая на круглом столе «2019-й – год протестов. Россия – часть тренда или остров стабильности?», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и газетой ВЗГЛЯД.



Стоит отметить, что популизмом и анти-истеблишментом в современном мире считается политическое движение, которое аппелирует к широким народым массам с обещанием решить быстро острые социальные проблемы и противостоят сформировавшимся политическим, социальным и экономическим классам.

«Вопрос, насколько удастся удержать эту волну под контролем, связан с несколькими факторами. Во-первых, это глобальная конфигурация и факторы не только внутренней устойчивости, но и внешней», – отметил Эксперт напомнил о «мюнхенской речи» президента Владимира Путина, где тот сказал, что Россию не устраивает то место, которое сейчас у нас есть в мире, «потому мы хотим другое». И сейчас, по мнению Минченко, Россия нашла это место. «Теперь другие политические игроки должны с этим либо согласиться, либо нет. Должна произойти притирка», – отметил Минченко.

Вторым фактором контроля анти-истеблишментной волны эксперт назвал технологии работы с ней. Так, говоря о «драконе популизма» Минченко выделил несколько технологий его «укрощения».

«Например, обрезать когти и крылья, то есть не допустить политической конкуренции и манипуляций правилами игры. Далее – создать много маленьких драконов, то есть управлять составом спойлеров. Это практикуется многими игроками, как за рубежом, так и у нас с разной степенью успешности», – объяснил политтехнолог.

По его словам, с оппозицией можно действовать и по принципу «накормить дракона», «то есть дать оппозиции ее кусок, чтобы она показала свою состоятельность или несостоятельность».

И, наконец, можно использовать технологию «лобового столкновения с оппозицией». По мнению Минченко, власть в России на это не идет. Но в тех странах, где власти идут на такой шаг – это дает успех с точки зрения удержания власти, но не дает успеха с точки зрения развития страны.

«Например, в Венесуэле президент Николас Мадуро сказал: «Ребята, протесты – это замечательно, но я никуда не ухожу. До свидания». Но так или иначе экономическая и социальная ситуация в стране подвешена», – напомнил эксперт.

Он также отметил, сейчас в России и мире наблюдается дефицит «больший идей и больших ценностей». «При всем уважении, модель «мы за традиционные ценности» – посыл хороший, симпатии к Путину и России растут даже в американской армии, но у этой модели ограниченная эффективность», – полагает Минченко.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее на круглом столе ЭИСИ представил «Индекс ключевых протестных выступлений 2019 года», отражающий уличную активность оппозиции разных стран мира. По словам руководителя Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой, Россия и Казахстан оказались в конце этого рейтинга, причем в России в этом году число протестов даже снизилось.

В свою очередь политолог Федор Лукьянов считает, что Россия пока остается островом стабильности на фоне глобальной волны протестов. Но волны на этот остров накатывают, и ближайшая пара лет покажет, насколько наша модель готова к глобальному шторму.