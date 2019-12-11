Лукьянов: В мире поднимается волна нелиберальной «посконной демократии»

Россия пока остается островом стабильности на фоне глобальной волны протестов. Но волны на этот остров накатывают, и ближайшая пара лет покажет, насколько наша модель готова к глобальному шторму, считает политолог Федор Лукьянов.

«Мы, как страна, при всей специфике нашей политической системы, интегрально включены во все мировые процессы. Естественно, ничего нас стороной не обойдет, в том числе и те политические тенденции, которые мы наблюдаем как в развитых, так и в менее развитых странах», – заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, выступая на круглом столе «2019-й – год протестов. Россия – часть тренда или остров стабильности?», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и газетой ВЗГЛЯД.

«Является ли Россия островом стабильности внутри этого тренда? Согласно цифрам, да. Но волны на этот остров накатывают, и будет ли так и на следующий год или еще через два года, трудно предсказывать», – предупредил эксперт. Он считает, что страну ждет сложный период в связи с реконфигурацией власти, а это всегда стимулирует волнения, поэтому их можно ожидать и в России.

«Если говорить о мировых тенденциях, очевидно, что мы имеем дело с глобальным процессом. Я в своей недавней статье некорректно, но хлестко назвал этот процесс «глобальным импичментом» – по аналогии с тем, что происходит в США. Имеется в виду, что по совершенно разным причинам растущее число жителей разных стран мира выражают недоверие своему начальству – верхним слоям общества. И общества разные, и слои разные, но вот эти ощущения – что, мол, вы там про нас не думаете – имеют место в равной степени в самых разных моделях», – подчеркнул Лукьянов.

«Начинается то, что в начале века Збигнев Бжезинский назвал «глобальным пробуждением». Правда, он писал о Ближнем Востоке, но он имел в виду пробуждение масс вообще в бывшем, так называемом третьем мире. Масс, которые более не намерены быть получателями того что им транслируют сверху. И выводы Бжезинский тогда сделал очень мрачные, хоть и с американских позиций – что контролировать это, скорее всего, не удастся.

Бжезинского уже нет, но дело его живет. Он оказался прав», –

констатировал Лукьянов.

Предсказание бывшего американского госсекретаря нашло свое подтверждение и в этом году, отметил политолог. «Начиналось все с Венесуэлы в январе. И это ярчайший пример того, как очевидные внутренние предпосылки для серьезных волнений (страна доведена до ручки) совпали с мощным внешним фактором, который абсолютно не скрывался. США объявили официально, что в Каракасе меняется власть. При этом ничего у них не вышло», – напомнил эксперт. Венесуэла – удивительный и важный пример, когда при наличии объективных обстоятельств и широчайшего ассортимента средств, которые можно было применить извне, прогнозируемый результат не был достигнут.

«Если говорить о том, какое место в этом всем занимает Россия, то ближайшая пара лет покажет, насколько наша система адаптивна к этому усугубляющемуся шторму, который продолжится в глобальном смысле, – предупредил Лукьянов. – Давление на Россию и дальше неизбежно. Причем не по чьей-то злой воле, а потому что это давление – часть общих процессов».

«С точки зрения исследователя, это будет крайне интересный случай для изучения нашей политической модели. С точки зрения обывателя, живущего в нашей стране, это будет менее интересно, но, увы», – признался эксперт.

Лукьянов напомнил: после холодной войны все хотели демократизации мира. И мир пошел по пути демократии, но совсем не так, как ожидали многие аналитики. «Мир пошел по пути демократизации в том смысле, что широкие массы людей теперь желают иметь право сказать. И оказывается, что это не либеральная демократия, как задумывали, а демократия такая – посконная. Но уж тут, какая есть. Заткнуть обратно уже не получится», – резюмировал Федор Лукьянов.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее на круглом столе ЭИСИ представил «Индекс ключевых протестных выступлений 2019 года», отражающий уличную активность оппозиции разных стран мира. По словам руководителя Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой, Россия и Казахстан оказались в конце этого рейтинга, причем в России в этом году число протестов даже снизилось.