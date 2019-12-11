Отец Цоя отреагировал на наименование в честь сына клеща

Отец рок-музыканта Виктора Цоя прокомментировал новость о названном в честь его сына новом виде клещей, отметив, что увековечить память певца часто пытаются не самыми лестными способами.

Роберт Цой указал, что «много идиотов на свете». Он уже не следит за подобными новостями – «слишком много этих всяких инсинуаций», передает «Ридус».

«Мне надоело уже это все», – добавил отец исполнителя.

Ранее Тюменский госуниверситет сообщил, что исследователь Сергей Ермилов обнаружил вид панцирных клещей, ранее неизвестных науке.

Открытого обитателя малайзийских лесов ученый назвал в честь музыканта и певца Виктора Цоя – Trachyoribates viktortsoii, объяснив это своими музыкальными пристрастиями: фоном для многих его научных исследований стали песни группы «Кино».

Сергей Ермилов – один из ведущих специалистов в мире по панцирным клещам-орибатидам и наиболее активно публикующийся зоолог-систематик в России.

Напомним, в минувшем году в честь рок-музыканта Егора Летова назвали жука.