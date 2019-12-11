Умерла ведущая «Радионяни» Елена Лебедева

Скончалась основатель передачи «Радионяня» Елена Лебедева, похороны пройдут на Ваганьковском кладбище.

«Похороны пройдут в субботу 14 декабря на Ваганьковском кладбище», – сообщили родственники Лебедевой, передает РИА «Новости».

Елена Лебедева – ветеран Великой Отечественной войны, она являлась членом союза журналистов и героем труда. Лебедева умерла 10 декабря.

Передача «Радионяня» выходила для младших школьников на Всесоюзном радио в 1970-1980-х годах. Авторами передачи также были Эдуард Успенский, Аркадий Хайт, Лион Измайлов, Ефим Смолин и другие.