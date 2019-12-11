ФСБ задержала планировавшего теракт в Мурманске боевика «Правого сектора»

В Мурманске сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» планировал теракт у здания местной администрации, его задержали, сообщили в ФСБ.

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор*», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

У задержанного есть российское гражданство, его задержали во вторник при изъятии «из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности». Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ранее СМИ сообщали, что Украина может выдать боевика «Правого сектора» американца Крейга Ленга Соединенным Штатам за убийство в США пожилой семейной пары.