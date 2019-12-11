США продолжили «визовую войну» против России в ГА ООН

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что во второй раз может не попасть на сессию ГА ООН из-за отказа США выдавать визу.

Он сообщил, что его паспорт «уже более четырех месяцев находится в посольстве США», но визу так и не выдали. На следующей неделе уже можно будет констатировать, что Косачеву «во второй раз будет отказано в визе как члену официальной российской делегации на сессию ГА ООН».

«Первый раз это было сделано в сентябре», – приводит его слова РИА «Новости».

Косачев отметил, что отказ в визе члену официальной делегации – «это мощный политический сигнал».

Он заявил, что односторонние санкции в принципе незаконны, но их распространение на мероприятия ООН «абсолютно противоречит международным обязательствам».

В октябре два комитета Генассамблеи ООН прервали работу из-за невыдачи виз российским делегатам. Россия заявила, что США пытаются подорвать работу ООН и умышленно затрудняют деятельность организации.

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